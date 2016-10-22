Павел Врба: Игра с «Томью» не была простой

Главный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал крупную гостевую победу над «Томью» (3:0) в 11-м туре РФПЛ.

- То, что касается игры, особенно второго тайма - я доволен игрой. В первом тайме игра была равна. Соперник выглядел даже немножко лучше, особенно при стандартных ситуациях. Хозяева были лучше тем, что были пожестче в единоборствах. Хочу отметить нашего вратаря, он сделал хороший сэйв. Во втором тайме у нас стала получаться игра, мы были более точны, начали играть проще в пас. А когда повели в счете, соперник открывал нам возможности для контратак, и мы их реализовали. Игра не была простой, хорошо играл соперник и мы рады, что так получилось, - сказал специалист.

Сибирский клуб с 8 очками занимает на данный момент 14-е место, махачкалинцы с 16 баллами поднялись на 7-ю строчку.

В следующем туре «Томь» 30 октября сыграет на выезде с «Зенитом», а «Анжи» в тот же день примет «Краснодар».