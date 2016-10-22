«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Сибирь»
Матч 18-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком»
из Нальчика и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Спартака».
В составе победителей отличились Аслан Дашаев и Магомед Гугуев. У «Сибири» гол в активе Максима Андреева.
«Спартак-Нальчик» набрал 21 очко и занимает 13-е место. У «Сибири» 18 очков и 16-е место.
ФНЛ. 18-й тур
Матч
Спартак-Нальчик - Сибирь - 3:1 (2:0)
Голы
Дашаев 19 (1:0). Дашаев 29 (2:0). Гугуев 66 (3:0). Андреев 83 (3:1).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Соблиров, Мурачёв, Дашаев, Крамаренко (Кузнецов, 90), Дроздов (Мухаммад, 69), Балкаров, Макоев, Гугуев, Каркаев (Войнов, 86), Ахъядов
Сибирь: Цыган, Качан, Гладышев, Магаль (Мищенко, 37), Безлихотнов (Азаров, 46), Чеботару, Глушков, Макаренко, Плопа, Андреев, Вотинов (Беляев, 58)
Предупреждения:
Соблиров, 23; Гугуев, 33 - Плопа, 37; Качан, 81; Чеботару, 90
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
22 октября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция