Спартак Гогниев: В «Кубани» нас заверили, что деньги в ближайшее время будут
Форвард «Кубани» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал о финансовой ситуации в клубе.
- Вся команда здорово действовала. Нападающий - зависимый игрок, поэтому все игроки заслужили победы. Эта победа нам поможет: во-первых, она крупная, во-вторых, нужно набирать силы и не зацикливаться на ней, потому что нас ждут тяжелые матчи, и в каждой игре нужно побеждать.
- С приходом Евгения Калешина чувствуете, что у «Кубани» наступает светлая полоса?
- Больше скажу: она наступает, и результат сегодняшнего матча об этом говорит.
- Отвлекают слухи о финансовой ситуации в клубе?
- Это все не обсуждается, нас заверили, что деньги в ближайшее время будут. Мы сейчас нацелены на игру, нам надо показывать результат, - сказал Гогниев в интервью Spb.Sovsport.ru.
Напомним, Гогниев в матче с «Зенитом-2» оформил дубль, а «Кубань» одержала победу со счетом 4:0. Еще два мяча в ворота Егора Бабурина забил Алексей Гай. Это первая победа краснодарцев под руководством Евгения Калешина, исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Дана Петреску. Набрав 20 очков, «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице. В 19-м туре желто-зеленые примут в Краснодаре «Волгарь», матч состоится 30 октября.
Матч
Голы
Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин
Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)
Предупреждения:
нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция