Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 0Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спартак Гогниев: В «Кубани» нас заверили, что деньги в ближайшее время будут

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Форвард «Кубани» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал о финансовой ситуации в клубе.

- Вся команда здорово действовала. Нападающий - зависимый игрок, поэтому все игроки заслужили победы. Эта победа нам поможет: во-первых, она крупная, во-вторых, нужно набирать силы и не зацикливаться на ней, потому что нас ждут тяжелые матчи, и в каждой игре нужно побеждать.

- С приходом Евгения Калешина чувствуете, что у «Кубани» наступает светлая полоса?
- Больше скажу: она наступает, и результат сегодняшнего матча об этом говорит. 

- Отвлекают слухи о финансовой ситуации в клубе?
- Это все не обсуждается, нас заверили, что деньги в ближайшее время будут. Мы сейчас нацелены на игру, нам надо показывать результат, - сказал Гогниев в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Гогниев в матче с «Зенитом-2» оформил дубль, а «Кубань» одержала победу со счетом 4:0. Еще два мяча в ворота Егора Бабурина забил Алексей Гай. Это первая победа краснодарцев под руководством Евгения Калешина, исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Дана Петреску. Набрав 20 очков, «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице. В 19-м туре желто-зеленые примут в Краснодаре «Волгарь», матч состоится 30 октября.

Матч

Зенит-2 - Кубань - 0:4 (0:2)

Голы

Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин

Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)

Предупреждения:

нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФНЛ. 18-й тур. «Зенит-2» уступил «Кубани», «Динамо» принимает «Сокол» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 18-го тура Футбольной национальной лиги.«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды». Победитель «Спартака» хва«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды». Победитель «Спартака» хваГлавный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян не умеет давать скучные пресс-конференции.Кость в кость. Как «Спартак-2» отомстил СКАКость в кость. Как «Спартак-2» отомстил СКА«Спартак-2» не побоялся зарубиться с хабаровским СКА в жесткий футбол. И отомстил за поражение главной команды в Кубке России – 2:0.«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Сибирь»Матч 18-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком» из Нальчика и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Спартака».«Спартак-2» обыграл «СКА-Хабаровск»«Спартак-2» дома обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0) в 18-м туре первенства ФНЛ.«Тюмень» в гостях обыграла «Нефтехимик»Матч 18-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Тюменью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тюмени».Владислав Радимов: Взять Обухова в «Зенит-2»? Боже упасиГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «Кубани» (0:4) высказался о нападающем краснодарцев Владимире Обухове.Евгений Калешин: Слухи о смерти «Кубани» сильно преувеличеныИсполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги матча против «Зенита-2» (4:0) и прокомментировал финансовую ситуацию в краснодарском клубе.«Енисей» Тихонова уступил «Шиннику» в ФНЛ«Енисей» дома уступил «Шиннику» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.Дубли Гая и Гогниева помогли «Кубани» разгромить «Зенит-2»В матче 18 тура Первенства ФНЛ «Кубань» обыграла «Зенит-2» в гостях со счетом 4:0.«Зенит-2» - «Кубань». ОнлайнВ субботу в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Зенит-2» и «Кубань» из Краснодара.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.«Луч-Энергия» нанес поражение «Химкам»Футболисты «Луча-Энергии» нанесли поражение «Химкам» в матче 18-го тура первенства ФНЛ.Андрей Перегудов: ВТБ останется спонсором «Динамо», но в меньших объемахСтарший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о финансировании московского футбольного «Динамо».«Динамо» сыграет с «Барселоной» не раньше 2018 годаРуководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов пояснил, когда «Динамо» сможет сыграть с «Барселоной» на новом стадионе в Петровском парке. Арена должна быть открыта через год.Гендиректор «Тосно»: «Зенит» хочет около 300 000 евро за Богаева и Киреенко, мы будем оспаривать решение палаты РФСГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своим мнением о решении палаты по разрешению споров РФС. Ранее она обязала клуб выплатить компенсацию «Зениту» за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко.«Динамо» подаст жалобу на запрет продавать билеты на ближайшие гостевые матчиМосковское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, что подаст жалобу на решение КДК РФС о запрете продавать билеты на три ближайших гостевых матча.Андрей Перегудов: Есть идея провести матч-открытие стадиона «Динамо» с «Барселоной»Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в который входит реконструируемый стадион «Динамо» Андрей Перегудов заявил, что столичный клуб может провести матч открытия с каталонской «Барселоной».Форвард «Тосно» Евгений Марков: В «Зените» даже на лавку тяжело пробиться!Нападающий «Тосно» Евгений Марков рассказал о причинах своего перехода из «Зенита-2» в «Тосно».КДК запретил московскому «Динамо» продавать билеты на три выездных матчаГлава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Факела» и московского «Динамо» по итогам матча 17-го тура ФНЛ.

Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Спартак Гогниев
Спартак Гогниеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости