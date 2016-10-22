Спартак Гогниев: В «Кубани» нас заверили, что деньги в ближайшее время будут

Форвард «Кубани» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал о финансовой ситуации в клубе.

- Вся команда здорово действовала. Нападающий - зависимый игрок, поэтому все игроки заслужили победы. Эта победа нам поможет: во-первых, она крупная, во-вторых, нужно набирать силы и не зацикливаться на ней, потому что нас ждут тяжелые матчи, и в каждой игре нужно побеждать.

- С приходом Евгения Калешина чувствуете, что у «Кубани» наступает светлая полоса?

- Больше скажу: она наступает, и результат сегодняшнего матча об этом говорит.

- Отвлекают слухи о финансовой ситуации в клубе?

- Это все не обсуждается, нас заверили, что деньги в ближайшее время будут. Мы сейчас нацелены на игру, нам надо показывать результат, - сказал Гогниев в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Гогниев в матче с «Зенитом-2» оформил дубль, а «Кубань» одержала победу со счетом 4:0. Еще два мяча в ворота Егора Бабурина забил Алексей Гай. Это первая победа краснодарцев под руководством Евгения Калешина, исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Дана Петреску. Набрав 20 очков, «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице. В 19-м туре желто-зеленые примут в Краснодаре «Волгарь», матч состоится 30 октября.