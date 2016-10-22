Ринат Ахметов: Мечтаю, чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги чемпионов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о проблемах команды. Он отметил, что мечтает о возвращении клуба в Донецк на стадион «Донбасс Арена».

«Шахтер» выиграл девять чемпионств, я хочу десятое. Я чувствую, что в наших руках серебро. Но наши игроки и тренерский штаб заслуживают золота, поэтому мы будем бороться за золото, несмотря на все сложности и трудности, на наше положение, на то, что происходит в стране, на Донбассе… Конечно, самый сложный момент – то, что мы играем на чужих стадионах.

Мы не можем играть на «Донбасс Арене», если там конфликт. Если мы будем играть на «Донбасс Арене», значит, все худшее позади, а лучшее – впереди. Моя самая большая мечта – чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги чемпионов и чтобы «Шахтер» играл для своих болельщиков.

Всю свою жизнь я прожил в Донецке, имея возможность жить в любой точке мира. Почему я жил в Донецке и хочу там жить? Потому что, прежде всего, для меня этот регион – это люди. Поэтому я люблю Донецк, Донбасс, и, конечно, я его вижу в единой стране.

Мне кажется, у нас очень сильная команда, тренер, болельщики. Очень сильная академия, врачи, скауты. Вся наша футбольная семья сделала все для того, чтобы «Шахтер» держал в своих руках золото чемпионата Украины, и чтобы и в Европе мы демонстрировали тот футбол, который нравится болельщикам, и который будет приносить результат. Поэтому нам есть, чем гордиться», - цитирует Ахметова сайт украинского телеканала «Футбол 1».

Последний матч на «Донбасс Арене» «Шахтер» провел летом 2014 года.