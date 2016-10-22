Спанулис признан лучшим игроком второго тура Евролиги
Защитник греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис признан самым ценным игроком второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с турецким «Анадолу Эфесом» Спанулис набрал 17 очков и сделал 9 результативных передач, добившись показателя эффективности - 26.
В этой встрече Вассилис преодолел отметку в 3000 очков за карьеру в матчах Евролиги.
Спанулис трижды становился победителем этого турнира, играя за «Панатинаикос» и «Олимпиакос».
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