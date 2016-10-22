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Главный тренер сборной Бразилии назвал Месси лучшим игроком мира

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите сравнил аргентинца Лионеля Месси, португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара.

«Они три лучших игрока мира. И я не сказал ничего нового. Они же были номинированы на «Золотой мяч».

Они представляют разные поколения. 29-летнего Месси и 31-летнего Роналду еще можно отнести к примерно одному поколению, тогда как Неймар только развивается, он продолжает расти.

Но сейчас лучший – Месси. Он обладает особыми качествами, которые вносят в игру что-то новое. И для нас станет отличной проверкой сыграть против него, с учетом всех достоинств и качеств, которыми он обладает», – приводит Goal.com слова Тите.

Напомним, 11 ноября Бразилия примет Аргентину в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

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