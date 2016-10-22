Иван Данильянц: Знали, что с «Уфой» будет тяжело, но мы довольны

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Сложный матч. В составе было много изменений в каждой линии. Это отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца и не пропустили.

Что касается атаки, то впереди создали мало. Результат? Мы им довольны, так как нужно учитывать все нюансы нашей подготовки к матчу и состояние игроков, - сказал Данильянц.