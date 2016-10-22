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Иван Данильянц: Знали, что с «Уфой» будет тяжело, но мы довольны

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Сложный матч. В составе было много изменений в каждой линии. Это отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца и не пропустили. 

Что касается атаки, то впереди создали мало. Результат? Мы им довольны, так как нужно учитывать все нюансы нашей подготовки к матчу и состояние игроков, - сказал Данильянц.

Матч

Уфа - Ростов - 0:0

Состав

Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай

Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев

Предупреждения:

Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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