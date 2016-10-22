Иван Данильянц: Знали, что с «Уфой» будет тяжело, но мы довольны
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с
«Уфой» (0:0) в 11-м туре чемпионата России.
- Сложный матч. В составе было много изменений в каждой линии. Это
отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что
будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца
и не пропустили.
Что касается атаки, то впереди создали мало. Результат? Мы им довольны, так как нужно учитывать все нюансы нашей подготовки к матчу и состояние игроков, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай
Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев
Предупреждения:
Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция