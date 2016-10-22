Андрей Тихонов: Встречались две равные команды

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Шинника» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.

«В первом тайме «Енисей» действовал вальяжно. Поэтому в перерыве состоялся основательный разговор с командой. Вроде бы тренировались, готовились к игре, настраивали их, но ребята, видимо, не смогли победить расслабленность, которая приходит после побед. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых становится больше от матча к матчу. Я думаю, что ту игру, которая была во втором тайме, будем брать за основу. Если вспомнить все удары «Шинника» - все голы. Это не говорит о нашей слабости, скорее всего, это невезение. Игра была обоюдоо страя, встречались две равные команды. Выигрывает тот, кто забивает», - цитирует специалиста официальный сайт клуба из Красноярска.

Команда Андрея Тихонова с 27 очками занимает на данный момент 5-е место. У ярославцев 30 баллов и третья строчка.

В следующем туре «Енисей» 30 октября сыграет на выезде с «Тюменью», а «Шинник» в тот же день примет «Динамо».