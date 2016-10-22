«Автомобилист» дома обыграл «Витязь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом»
и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».
В составе «Автомобилиста» отличились Артем Гареев и Николай Тимашов. У «Витязя» гол в активе Алексея Макеева.
«Автомобилист» набрал 28 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Витязя» 34 очка и девятое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Витязь - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Гареев 2:29 (1:0). Макеев (Афиногенов, Ержабек), 44:00 (1:1). Тимашов (Торченюк), 50:52 (2:1).
Место и дата
22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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