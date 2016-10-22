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Уилшер сыграл полный матч впервые с сентября 2014 года

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер сыграл все 90 минут в матче девятого тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:0) на стадионе «Дин Корт».

Таким образом, 24-летний хавбек провел полный матч за клуб впервые за два года. В последний раз до этого такое произошло 13 сентября 2014 года в игре «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Напомним, в связи с травмами в прошлом сезоне Уилшер выходил на поле всего в трех матчах «канониров» в премьер-лиге.

Перед закрытием летнего трансферного окна «Арсенал» отдал игрока в аренду в «Борнмут» до конца нынешнего сезона.

В шести матчах за «вишневых» Уилшер заработал одну желтую карточку.

Матч

Борнмут - Тоттенхэм - 0:0

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Уилшер, Артер, Гослинг, Кинг (Фрейзер, 88), Айб (Градель, 60), Уилсон К. (Афобе, 82)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Эриксен, Ламела, Алли (Сиссоко, 72), Ваньяма, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Янссен, 62)

Предупреждения:

Гослинг, 39; Градель, 67 - Ламела, 18; Вертонген, 35; Алли, 37; Роуз, 43

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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