Уилшер сыграл полный матч впервые с сентября 2014 года
Полузащитник «Борнмута»
Джек Уилшер сыграл все 90 минут в матче девятого тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом»
(0:0) на стадионе «Дин Корт».
Таким образом, 24-летний хавбек провел полный матч за клуб впервые за два года. В последний раз до этого такое произошло 13 сентября 2014 года в игре «Арсенала» и «Манчестер Сити».
Напомним, в связи с травмами в прошлом сезоне Уилшер выходил на поле всего в трех матчах «канониров» в премьер-лиге.
Перед закрытием летнего трансферного окна «Арсенал» отдал игрока в аренду в «Борнмут» до конца нынешнего сезона.
В шести матчах за «вишневых» Уилшер заработал одну желтую карточку.
Матч
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Уилшер, Артер, Гослинг, Кинг (Фрейзер, 88), Айб (Градель, 60), Уилсон К. (Афобе, 82)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Эриксен, Ламела, Алли (Сиссоко, 72), Ваньяма, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Янссен, 62)
Предупреждения:
Гослинг, 39; Градель, 67 - Ламела, 18; Вертонген, 35; Алли, 37; Роуз, 43
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция