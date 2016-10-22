Уилшер сыграл полный матч впервые с сентября 2014 года

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер сыграл все 90 минут в матче девятого тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:0) на стадионе «Дин Корт».

Таким образом, 24-летний хавбек провел полный матч за клуб впервые за два года. В последний раз до этого такое произошло 13 сентября 2014 года в игре «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Напомним, в связи с травмами в прошлом сезоне Уилшер выходил на поле всего в трех матчах «канониров» в премьер-лиге.

Перед закрытием летнего трансферного окна «Арсенал» отдал игрока в аренду в «Борнмут» до конца нынешнего сезона.

В шести матчах за «вишневых» Уилшер заработал одну желтую карточку.