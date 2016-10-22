Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервы

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

- Получилась хорошая, интересная игра для зрителей, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервы. Хорошо, что у СКА есть мастера, которые умеют исполнять буллиты.

- Можно ли сказать, что сегодняшняя игра получилась для СКА самой сложной в выездной серии?

- Выезды – это всегда сложно для команды. Хорошо, что мы набрали очки в каждом матче и теперь едем домой.

- СКА пропустил сегодня две шайбы в меньшинстве, с чем это связанно?

- Получаем глупые удаления, особенно второе, клюшку надо подавать рукой, а не толкать ее, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после двух периодов армейцы вели 2:0 благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука. Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья Зубов.

Петербуржцы набрали 61 очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 25 игр.

25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».