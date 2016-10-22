Фоньини обыграл Кольшрайбера и вышел в финал «Кубка Кремля»
Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском
одиночном разряде между итальянцем Фабио Фоньини и немцем Филипом Кольшрайбером
завершился победой итальянского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (2)
в пользу Фоньини.
Матч продолжался один час и 15 минут. Кольшрайбер сделал шесть эйсов против четырех у Фоньини. Итальянец совершил две двойных ошибки, а его соперник – одну. В другом полуфинале сыграют испанец Пабло Каррено Буста и француз Стефан Робер.
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250
долларов
Мужчины. Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Кольшрайбер Ф. (Германия) - Фоньини Ф. (Италия) - 1:6, 6:7
Место и дата
22 октября 15:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически