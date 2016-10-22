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Фоньини обыграл Кольшрайбера и вышел в финал «Кубка Кремля»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между итальянцем Фабио Фоньини и немцем Филипом Кольшрайбером завершился победой итальянского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (2) в пользу Фоньини.

Матч продолжался один час и 15 минут. Кольшрайбер сделал шесть эйсов против четырех у Фоньини. Итальянец совершил две двойных ошибки, а его соперник – одну. В другом полуфинале сыграют испанец Пабло Каррено Буста и француз Стефан Робер.

Москва (Россия)

Турнир АТР

«Кубок Кремля»

Покрытие: хард

Призовой фонд: 717 250 долларов

Мужчины. Одиночный разряд 

1/4 финала

Матч

Кольшрайбер Ф. (Германия) - Фоньини Ф. (Италия) - 1:6, 6:7

Место и дата

22 октября 15:30, , Онлайн-трансляция


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