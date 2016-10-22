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Квят продолжит выступать за «Торо Россо» в 2017 году

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сохранит за собой место в составе команды в следующем сезона, сообщает Motorsport.

Команда приняла решение продлить контракт с гонщиком, опасаясь того, что Квят может принять предложение «Форс Индии». Один из пилотов этой команды немец Нико Хюлькенберг ранее подписал соглашение с «Рено». 

Напомним, после Гран-при России-2016 Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал голландец Макс Ферстаппен.

- Отличные новости! Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл», доктора Марко и всю команду за их поддержку и веру в меня, которую я чувствовал после возвращения в команду в этом году.

Я очень рад остаться в команде, где чувствую себя, как дома. Предвкушаю продолжение нашей общей напряженной работы и ставлю перед собой по-настоящему высокие цели. Как всегда, я намерен выложиться на 200% и буду атаковать в полную силу, - прокомментировал Квят продление контракта с «Торо Россо».

Даниил занимает 14-ю строчку в личном зачете пилотов «Ф-1» текущего сезона (25 очков).

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