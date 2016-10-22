ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турнире

Команды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.



В решающем матче немецкий коллектив ALTERNATE aTTaX обыграл iNation со счетом 2:0, а команда LDLC выиграла у польской пятерки из Kinguin со счетом 2:1.



Ранее на турнир пробились коллективы ENCE и Epsilon, которые также прошли этап открытых отборочных.



Напомним, что прямые приглашения на турнир получили команды Herioc, fnatic, Space Soldiers и Hellraisers.



LAN-финал турнира пройдет с 4 по 6 ноября в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов. Также два сильнейших коллектива получат путевки на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major.



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