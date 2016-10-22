Валерий Рейнгольд: Семин обещал накрыть мне поляну в случае победы «Локомотива» над ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура РФПЛ, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

– Недавно встретился с Юрием Семиным и сказал ему, что «Локомотив» может победить ЦСКА в ближайшем туре. Он улыбнулся. Но я сказал, что на такие матчи у футболистов всегда особый настрой и это как раз тот случай, когда «Локомотив» может прервать неудачную серию. Юрий Палыч в ответ обещал накрыть мне поляну в случае победы своей команды, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 23 октября в 16:30 мск в Черкизово. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России, армейцы - третье.