Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в Петербурге
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился
мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.
- Надеюсь, что его
достроят. Верю ли я в это? Я верю в то, что мне удастся выйти в качестве
профессионального футболиста на стадион и сыграть официальный матч, - передает
слова Кержакова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, стадион на
Крестовском острове строится с 2007 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин
заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч
на арене должен пройти весной 2017 года. Стадион примет игры Кубка
конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
В сезоне 2016/17 Кержаков провел 5 матчей за «Зенит» в РФПЛ и забил один гол.
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