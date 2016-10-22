Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.

- Надеюсь, что его достроят. Верю ли я в это? Я верю в то, что мне удастся выйти в качестве профессионального футболиста на стадион и сыграть официальный матч, - передает слова Кержакова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, стадион на Крестовском острове строится с 2007 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене должен пройти весной 2017 года. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В сезоне 2016/17 Кержаков провел 5 матчей за «Зенит» в РФПЛ и забил один гол.