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Сергей Бердников: Удалось пощекотать ЦСКА нервы. И хватит докапываться до Анисина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал поражение в матче с ЦСКА – 2:4.

- В первом периоде нам удалось пощекотать армейцам нервы, - сказал Сергей Бердников после матча. – Потом, во втором периоде, пытался достучаться до игроков. Но как достучаться? Убирать кого-то из состава? И ставить вместо них вообще 98-й год рождения? Вот это будет картина маслом!

Я предупреждал, что ЦСКА выигрывает не красивыми комбинациями, а за счет борьбы на пятачке. И я говорил своим игрокам: «У вас тоже две руки и две ноги. Лезьте туда и забивайте». Но не получилось.

- Какая ситуация с Михаилом Анисиным?

- Да что вы все об Анисине? Он чемпион мира или Европы? Кто он такой? Чего вы до него докопались? Анисин в команде, тренируется и работает. А все остальные вопросы задавайте руководству клуба.

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