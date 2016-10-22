Евгения Белякова: На наши матчи в WNBA приходили Снуп Догг, Кобе Брайант и Мэджик Джонсон

Чемпионка WNBA в составе «Лос-Анджелес Спаркс» Евгения Белякова рассказала, чему научилась в Америке и сравнила женскую НБА с мужской лигой.

– Я думаю, что это больше ментальные вещи – такие, как позитивное отношение к своей работе, – приводит слова Беляковой официальный сайт РФБ. – Действительно, если есть любовь к работе, то она дается легко. Научилась вере в себя – то, чему у нас в России, наверное, особо не учат, если твои родители не причастны к спорту. Здесь тренеры общаются с тобой по-другому, даже после сделанной ошибки отношение иное. Тебя критикуют, но все это происходит по-другому. Если говорить о баскетболе… Мы как раз в течение финальной серии посмотрели фильм о противостоянии «Детройта» и Майкла Джордана. Так вот там Майкла пихали, пинали и очень жестко против него защищались. И он потом сказал, что недостаточно готов физически для этой лиги. Наверное, я сделала для себя примерно такой же вывод. Не такая большая разница была в физической подготовке, но как-то правильно поддерживать свою форму я здесь научилась. Было много работы над собой, тем более после травмы.

– Насколько женская НБА близка к мужской с точки зрения внимания?

– Ну, это такое подобие – жалкое, может, но подобие. Шоу, болельщики, знаменитости – все есть. На наши игры приходили Снуп Догг, Кобе Брайант, Мэджик Джонсон… Тимофей Мозгов? Нет, он не дошел, но наверняка смотрел по телевизору. Приходили и еще какие-то звезды, которых я даже не знаю. Женская НБА стремится к тому, чтобы быть похожей на мужскую.

Напомним, после окончания сезона в Северной Америке Белякова возвращается в УГМК.