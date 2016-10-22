Медведев и Рублев не пробились в финал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля уступили в парном разряде австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру.

Счет встречи - 6:7 (3:7), 6:3, 2:10.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету российской пары три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Ранее другая российская пара Константин Кравчук/Андрей Кузнецов проиграл в полуфинале турнира колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара со счетом 6:3, 2:6, 4:10.

Москва (Россия)

Турнир АТР

Кубок Кремля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 717 250 долларов

Мужчины. Парный разряд

1/2 финала

Даниил Медведев/Андрей Рублев (Россия) - Юлиан Ноул/ Юрген Мельцер (Австрия) - 6:7 (3:7), 6:3, 2:10.