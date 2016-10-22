Медведев и Рублев не пробились в финал Кубка Кремля в парном разряде
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля уступили в парном разряде австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру.
Счет встречи - 6:7 (3:7), 6:3, 2:10.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. На счету российской пары три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.
Ранее другая российская пара Константин Кравчук/Андрей Кузнецов проиграл в полуфинале турнира колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фара со счетом 6:3, 2:6, 4:10.
Москва (Россия)
Турнир АТР
Кубок Кремля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250 долларов
Мужчины. Парный разряд
1/2 финала
Даниил Медведев/Андрей Рублев (Россия) - Юлиан Ноул/ Юрген Мельцер (Австрия) - 6:7 (3:7), 6:3, 2:10.
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