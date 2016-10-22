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«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:93 в пользу «Енисея».

В составе победителей самым результативным стал Тони Тэйлор, в активе которого 18 очков. У «Нижнего Новгорода» 21 очко в активе ДеАндре Кейна. В следующем туре «Енисей» 29 октября сыграет в гостях против «Пармы», а «Нижний Новгород» 29 октября дома против «Локомотива-Кубани».

«Енисей» с шестью очками идет на третьем месте, «Нижний Новгород» с тремя поражениями в трех матчах пока идет десятым.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Матч

Енисей - Нижний Новгород - 99:93

Место и дата

22 октября 15:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция

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