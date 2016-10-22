Муса забил первый гол за «Лестер» (видео)
Форвард «Лестера»
Ахмед Муса открыл счет в матче девятого тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас» на стадионе
«Кинг Пауэр».
На 42-й минуте 24-летний нигериец разогнал атаку на левом фланге и точно пробил из-за штрафной после скидки Ислама Слимани.
Первый гол Ахмеда Мусы за "Лестер" pic.twitter.com/vpmEhzrW1l— Руслан Абушкин (@abushkin) 22 октября 2016 г.
Этот гол стал первым для бывшего нападающего ЦСКА в составе английского клуба.
Отметим, что Муса вышел в стартовом составе «Лестера» в премьер-лиге во втором матче подряд. Игра с «Кристал Пэлас» стала для нигерийца шестой в чемпионате.
Матч
Лестер Сити - Кристал Пэлас - 3:1 (1:0)
Голы
Муса 42 (1:0). Окадзаки 63 (2:0). Фукс 80 (3:0). Кабай 85 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Кинг (Амарти, 87), Марез, Дринкуотер, Слимани (Варди, 75), Муса (Грэй, 81), Окадзаки
Кристал Пэлас: Манданда, Уорд, Томкинс, Келли (Фрайерс, 77), Делэйни, Таунсенд (Кэмпбелл, 72), Лэдли (Ли Чун Юн, 72), Заха, Кабай, МакАртур, Бентеке К.
Судья:
Michael Oliver
Место и дата
22 октября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция