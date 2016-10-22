«Валенсия» - «Барселона». Иньеста получил травму и был заменен

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии». В результате его пришлось заменить.

Травму хавбеку нанес Энцо Перес, который, пытаясь выбить мяч, попал Андресу в колено. В результате уже на 14-й минуте Иньесте пришлось покинуть поле. Его заменил Иван Ракитич.

Степень серьезности повреждения пока неизвестна. После первого тайма матча с «Валенсией» «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.