«Валенсия» - «Барселона». Иньеста получил травму и был заменен
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил
травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии». В результате
его пришлось заменить.
Травму хавбеку нанес Энцо Перес, который, пытаясь выбить мяч, попал Андресу в колено. В результате уже на 14-й минуте Иньесте пришлось покинуть поле. Его заменил Иван Ракитич.
Степень серьезности повреждения пока неизвестна. После первого тайма матча с «Валенсией» «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.
Матч
Валенсия - Барселона - 2:3 (0:1)
Голы
Месси 22 (0:1). Эль Хаддади 53 (1:1). Родриго 56 (2:1). Суарес Л. 62 (2:2). Месси 90 (2:3 - пен.).
Состав
Валенсия: Алвес, Гарай, Канселу, Монтойя (Эль Хаддади, 46), Мангаля, Гайя (Абденнур, 38), Суарес, Парехо, Перес, Нани, Родриго (Мина, 71)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Гомеш (Суарес Д., 72), Маскерано, Иньеста (Ракитич, 14), Роберто, Бускетс, Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Гарай, 17; Алвес, 23; Суарес, 70; Перес, 75; Абденнур, 90 - Бускетс, 25; Динь, 47; Неймар, 51; Месси, 74
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 октября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция