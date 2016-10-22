«Тосно» победило «Тамбов» и продлило победную серию до трех матчей

«Тосно» в матче 18-го тура первенства ФНЛ на своем поле обыграло «Тамбов» со счетом 2:0.

Дубль на счету Антона Заболотного. На 80-й минуте его заменил украинский нападающий Артем Милевский. Победа стала для команды Дмитрия Парфенова третьей подряд.

Напомним, в 19-м туре «Тосно» 30 октября сыграет на выезде против «СКА-Хабаровска», «Тамбов» в тот же день примет «Нефтехимик».

После 18 игр клуб из Ленинградской области с 38 очками занимает второе место в ФНЛ, команда Андрея Талалаева с 24 очками идет на 10-м месте.