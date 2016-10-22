«Тосно» победило «Тамбов» и продлило победную серию до трех матчей
«Тосно» в матче 18-го тура первенства ФНЛ на своем
поле обыграло «Тамбов» со счетом 2:0.
Дубль на счету Антона
Заболотного. На 80-й минуте его заменил украинский нападающий Артем Милевский. Победа стала для команды Дмитрия Парфенова третьей подряд.
Напомним, в 19-м туре «Тосно»
30 октября сыграет на выезде против «СКА-Хабаровска», «Тамбов» в тот же день
примет «Нефтехимик».
После 18 игр клуб из Ленинградской области с 38 очками занимает второе место в ФНЛ, команда Андрея Талалаева с 24 очками идет на 10-м месте.
Матч
Голы
Заболотный 31 (1:0). Заболотный 47 (2:0).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 86), Тетрашвили, Мухаметшин, Галиулин (Киреенко, 77), Заболотный (Милевский, 80), Кутьин (Богаев, 71)
Тамбов: Смирнов, Запрудских, Михалёв, Трусевич, Столяренко, Рыбин (Чернышов, 76), Аверьянов (Каюмов, 61), Шабанов (Зюзинс, 54), Поярков (Дутов, 62), Шевчук, Алумона
Предупреждения:
Кашчелан, 17 - Шевчук, 29; Зюзинс, 79
Удаления:
нет - Поярков, 43
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
22 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция