Андрей Скабелка: Тэйлор – не клон Салака, они вообще не похожи

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал дебют канадского голкипера Дэнни Тэйлора в поединке с «Северсталью» - 2:4.

- Как я могу оценивать дебют вратаря, если команда проиграла, - ответил Скабелка на предложение высказать свое мнение о дебюте Тэйлора в «Сибири». – Тем более, зачем сравнивать Тэйлора с Салаком. Они не похожи не внешне, не по игре… Канадец вообще второй день всего в команде. Мы вообще не брали клона Салака. Мы брали вратаря, который будет играть за нас вместо Салака.

Напомним, что основной голкипер «Сибири» Александр Салак выбыл из строя из-за травмы до конца сезона. Канадец Дэнни Тэйлор до перехода в «Сибирь» выступал за «Медвешчак». После 17 матчей этого сезона за хорватский клуб имел процент отраженных бросков – 93,0. В дебютном матче за «Сибирь» отразил 31 бросок, пропустив три шайбы.