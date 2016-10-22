Никулеску победила Квитову и завоевала третий титул в карьере
51-я ракетка мира
Моника Никулеску стала победительницей турнира WTA BGL BNP Paribas Luxembourg
Open.
В финале 29-летняя румынская теннисистка выиграла у второй сеяной Петры Квитовой из Чехии (6:4, 6:0), которая занимает 11-е место в рейтинге WTA.
Для Никулеску этот титул стал третьим в карьере в одиночном разряде на турнирах WTA. В 2013 году она выиграла турнир во Флорианаполисе, а в 2014-м – в Гуанчжоу.
Теперь счет личных матчей Никулеску и Квитовой стал равным – 2:2.
Люксембург
(Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Моника Никулеску
(Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 6:4, 6:0
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически