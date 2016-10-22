Никулеску победила Квитову и завоевала третий титул в карьере

51-я ракетка мира Моника Никулеску стала победительницей турнира WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

В финале 29-летняя румынская теннисистка выиграла у второй сеяной Петры Квитовой из Чехии (6:4, 6:0), которая занимает 11-е место в рейтинге WTA.

Для Никулеску этот титул стал третьим в карьере в одиночном разряде на турнирах WTA. В 2013 году она выиграла турнир во Флорианаполисе, а в 2014-м – в Гуанчжоу.

Теперь счет личных матчей Никулеску и Квитовой стал равным – 2:2.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Моника Никулеску (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 6:4, 6:0