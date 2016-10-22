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«Байер» крупно проиграл «Хоффенхайму»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Байер» дома уступил «Хоффенхайму» (0:3) в 8-м туре чемпионата Германии.

У гостей отличились Керем Демирбай (15-я минута), Сандро Вагнер (49-я) и Стивен Цубер (60-я).

Отметим, что «аспириновые» с 6-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Кевин Фолланд.

«Байер», соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, на данный момент занимает 10-е место. «Хоффенхайм» поднялся на вторую строчку.

В следующем туре команда из Леверкузена 29 октября сыграет на выезде с «Вольфсбургом», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Герту».

Матч

Байер - Хоффенхайм - 0:3 (0:1)

Голы

Демирбай 15 (0:1). Вагнер 46 (0:2). Цубер 56 (0:3).

Состав

Байер: Лено, Та, Хенрихс, Топрак (Эрнандес, 56), Кампль, Брандт, Бендер (Венделль, 46), Баумгартлингер, Арангис, Мехмеди (Кисслинг, 56), Волланд

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Амири, Руди (Полански, 58), Фогт, Демирбай (Варгас, 78), Крамарич (Шалаи, 65), Вагнер

Предупреждения:

нет - Руди, 45

Удаления:

Волланд, 6 - нет

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

22 октября 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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