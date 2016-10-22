Алексей Гай: Слухи о финансовых трудностях «Кубани» на меня никак не могут повлиять

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал об адаптации в российском первенстве и своем отношении к финансовой ситуации в клубе.

- Мы довольны победой, но все-таки если хотим двигаться дальше – должны совершенствовать свою игру и делать определенные выводы, чтобы не допускать такие моменты, как сегодня: было много моментов, где «Зенит» мог забить.



- Вы оформили дубль. Чувствуете себя в «Кубани» лучше, чем в начале сезона? Тем более вы его пропустили.

- Хорошо, но можно еще лучше.



- Как вам уровень ФНЛ после выступлений в чемпионате Украины?

- Меня все устраивает, я в любом случае воспринимаю это с интересом и хочу добиться поставленной перед клубом цели.



- Евгений Калешин назвал слухи о финансовой ситуации в клубе преувеличенными. Насколько игрокам эти новости мешают?

- На меня это никак не может повлиять. Для меня главные составляющие – не деньги, а футбольные интересы.



- Никаких жалоб нет?

- Я не люблю жаловаться, кто много так делает, тот ничего не добивается. Такова жизнь, нужно справляться с любыми трудностями, которые попадаются. Есть финансовые сложности или нет – это должно оставаться внутри коллектива, - сказал Гай в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Гай в матче с «Зенитом-2» оформил дубль, а «Кубань» одержала победу со счетом 4:0. Еще два мяча в ворота Егора Бабурина забил Спартак Гогниев. Это первая победа краснодарцев под руководством Евгения Калешина, исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Дана Петреску. Набрав 20 очков, «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице. В 19-м туре желто-зеленые примут в Краснодаре «Волгарь», матч состоится 30 октября.