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Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью в матче с «Ингольштадтом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом» и «Боруссией» из Дортмунда завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе «Боруссии» голы забивали Адриан Рамос, Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич, который сравнял счет на последних секундах. У хозяев дубль сделал Дарио Лескано, еще один гол в активе Альмога Коэна.

«Ингольштадт» набрал два очка и поднялся с последнего места на предпоследнее. У «Боруссии» 14 очков и шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

Матч

Ингольштадт - Боруссия - 3:3 (2:0)

Голы

Коэн 6 (1:0). Лескано 24 (2:0). Обамеянг 57 (2:1). Лескано 59 (3:1). Рамос 68 (3:2). Пулишич 90 (3:3).

Состав

Ингольштадт: Нюланд, Тиссеран, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Гросс, Коэн, Роджер, Хинтерзеер (Моралес, 89), Лескано (Леки, 71), Хартманн

Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Гинтер, Пак Чжу Хо (Пулишич, 46), Вайгль, Кастро (Гётце, 58), Кагава (Пасслак, 73), Рамос, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

нет - Рамос, 70

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

22 октября 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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