Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью в матче с «Ингольштадтом»

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом» и «Боруссией» из Дортмунда завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе «Боруссии» голы забивали Адриан Рамос, Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич, который сравнял счет на последних секундах. У хозяев дубль сделал Дарио Лескано, еще один гол в активе Альмога Коэна.

«Ингольштадт» набрал два очка и поднялся с последнего места на предпоследнее. У «Боруссии» 14 очков и шестое место.

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8-й тур