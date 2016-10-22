Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью в матче с «Ингольштадтом»
Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Ингольштадтом»
и «Боруссией» из Дортмунда завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.
В составе «Боруссии» голы забивали Адриан Рамос, Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич, который сравнял счет на последних секундах. У хозяев дубль сделал Дарио Лескано, еще один гол в активе Альмога Коэна.
«Ингольштадт» набрал два очка и поднялся с последнего места на предпоследнее. У «Боруссии» 14 очков и шестое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
Матч
Ингольштадт - Боруссия - 3:3 (2:0)
Голы
Коэн 6 (1:0). Лескано 24 (2:0). Обамеянг 57 (2:1). Лескано 59 (3:1). Рамос 68 (3:2). Пулишич 90 (3:3).
Состав
Ингольштадт: Нюланд, Тиссеран, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Гросс, Коэн, Роджер, Хинтерзеер (Моралес, 89), Лескано (Леки, 71), Хартманн
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Гинтер, Пак Чжу Хо (Пулишич, 46), Вайгль, Кастро (Гётце, 58), Кагава (Пасслак, 73), Рамос, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
нет - Рамос, 70
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
22 октября 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция