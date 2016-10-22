Денис Клюев: В «Локомотиве» однозначно предоставят шанс Антону Миранчуку

Главный тренер молодежного состава «Локомотива» Денис Клюев высказался о перспективах в команде полузащитника Антона Миранчука.

«Я знаю одно, что Алексей и Антон (Миранчуки) – очень талантливые ребята. Согласен, что они очень интересные (футболисты). Я думаю, что шанс Антону будет предоставлен, а как он его использует и проявит ли себя, сможет ли он закрепиться в основной команде... То, что шанс будет предоставлен, это однозначно», – приводит «Р-Спорт» слова Клюева.

Напомним, в этом году Антон Миранчук выступает на правах аренды в «Левадии» и забил 14 голов в 28 матчах чемпионата Эстонии.