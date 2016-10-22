«Терек» - «Рубин». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче
11-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Рубином».
«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Плиев, Педро Кен, Лебеденко, Мирзов,
Х. Кадыров, Роши, Мбенг.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Канунников, Рочина, Ткачук, Жонатас.
Запаcные: Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз, Девич.
Матч «Терек» - «Рубин» начнется в 19:30 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.
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