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Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.

Первый тайм прошел в живой интересной борьбе, обе команды имели хорошие шансы для взятия ворот.

Вторая половина встречи началась с гола красно-белых: на 48-й минуте Лоренсо Мельгарехо принял передачу Ромуло и эффектным ударом поразил цель.

Хозяева поля попытались переломить ситуацию за счет прессинга, но москвичи умело выходили из него и отвечали опасными контратаками. В одной из них Мельгарехо забил еще раз, но главный арбитр чуть ранее усмотрел в его действиях нарушение правил.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми.

В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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