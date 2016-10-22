Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.
Первый тайм прошел в живой интересной борьбе, обе команды имели хорошие шансы для взятия ворот.
Вторая половина встречи началась с гола красно-белых: на 48-й минуте Лоренсо Мельгарехо принял передачу Ромуло и эффектным ударом поразил цель.
Хозяева поля попытались переломить ситуацию за счет прессинга, но москвичи умело выходили из него и отвечали опасными контратаками. В одной из них Мельгарехо забил еще раз, но главный арбитр чуть ранее усмотрел в его действиях нарушение правил.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми.
В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция