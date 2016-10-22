Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.

Первый тайм прошел в живой интересной борьбе, обе команды имели хорошие шансы для взятия ворот.

Вторая половина встречи началась с гола красно-белых: на 48-й минуте Лоренсо Мельгарехо принял передачу Ромуло и эффектным ударом поразил цель.

Хозяева поля попытались переломить ситуацию за счет прессинга, но москвичи умело выходили из него и отвечали опасными контратаками. В одной из них Мельгарехо забил еще раз, но главный арбитр чуть ранее усмотрел в его действиях нарушение правил.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми.

В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».