Евгений Бушманов: Рад, что победили очень серьезного соперника

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над СКА из Хабаровска в рамках 18-го тура ФНЛ.

– Полтора месяца не могли победить. Поэтому очень рад, что выиграли сегодня у очень серьезного соперника, – говорит Бушманов. – Никого выделять не буду – мы были единой командой.

– Тренер соперника сделал комплимент вашей команде, сказав, что она думает на поле на сутки быстрее главной команды. Что скажите?

– Не хотелось бы сравнивать. У нас много работы. Но если ребята будут выкладываться всегда также, как сегодня, то добьются успеха.

Напомним, голы у «Спартака-2» забили форвард Георгий Мелкадзе и полузащитник Артем Самсонов.