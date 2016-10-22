Евгений Бушманов: Рад, что победили очень серьезного соперника
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над СКА из Хабаровска в рамках 18-го тура ФНЛ.
– Полтора месяца не могли победить. Поэтому очень рад, что выиграли сегодня у очень серьезного соперника, – говорит Бушманов. – Никого выделять не буду – мы были единой командой.
– Тренер соперника сделал комплимент вашей команде, сказав, что она думает на поле на сутки быстрее главной команды. Что скажите?
– Не хотелось бы сравнивать. У нас много работы. Но если ребята будут выкладываться всегда также, как сегодня, то добьются успеха.
Напомним, голы у «Спартака-2» забили форвард Георгий Мелкадзе и полузащитник Артем Самсонов.
Матч
Спартак-2 - СКА-Хабаровск - 2:0 (1:0)
Голы
Мелкадзе 21 (1:0). Самсонов 47 (2:0).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Савичев (Синодзука, 65), Леонтьев, Бакаев (Пантелеев, 82), Шанбиев, Мелкадзе (Руденко, 90), Гулиев, Самсонов (Лихачёв, 90), Федчук
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Воронкин (Казанков, 46), Черевко, Кацаев, Дедечко (Калинский, 46), Лескано, Булия (Карасёв, 36), Никифоров (Кобялко, 62)
Предупреждения:
Федчук, 10; Савичев, 60 - Никифоров, 55; Микуцкис, 59; Удалый, 74
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция