«Арсенал» в день рождения Венгера не сумел обыграть «Мидлсбро»

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Мидлсбро» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

В этот день главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру исполнилось 67 лет. Обе команды не использовали несколько возможностей для того, чтобы забить. Несколько раз хозяев выручил голкипер Петр Чех, но его партнеры так и не сумели открыть счет.

На данный момент «Арсенал» с 20-ю очками лидирует в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» семь очков и 17-е место.

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9-й тур