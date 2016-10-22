«Арсенал» в день рождения Венгера не сумел обыграть «Мидлсбро»
Матч девятого тура чемпионата Англии между «Арсеналом»
и «Мидлсбро» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
В этот день главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру исполнилось 67 лет. Обе команды не использовали несколько возможностей для того, чтобы забить. Несколько раз хозяев выручил голкипер Петр Чех, но его партнеры так и не сумели открыть счет.
На данный момент «Арсенал» с 20-ю очками лидирует в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» семь очков и 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
Матч
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Монреаль, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 74), Коклен, Озил, Айвоби (Перес, 67), Уолкотт, Санчес
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Айяла, Френд, Рамирес (Даунинг, 85), Клейтон, Форшоу, де Рон, Негредо (Стуани, 90), Траоре
Предупреждения:
Мустафи, 64 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
22 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция