Александр Григорян: «Спартак-2» удивил тем, как вступал с нами в единоборства
Главный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян подвел итог матча 18-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:2).
– У «Спартака-2» костяк команды составляют молодые ребята, средний возраст которых 21 год, – начинает Григорян. – Но сегодня они были во всех компонентах лучше нас – быстрее принимали решения, как в оборонительных, так и в атакующих действиях. И, что удивительно, превзошли нас даже в единоборствах. Отсюда и закономерный итог. Возможно, на нас в плане психологии повлияло поражение от «Луча», когда мы имели множество моментов, но проиграли в концовке.
Напомним, голы у «Спартака-2» забили Георгий Мелкадзе и Артем Самсонов.
Матч
Спартак-2 - СКА-Хабаровск - 2:0 (1:0)
Голы
Мелкадзе 21 (1:0). Самсонов 47 (2:0).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Савичев (Синодзука, 65), Леонтьев, Бакаев (Пантелеев, 82), Шанбиев, Мелкадзе (Руденко, 90), Гулиев, Самсонов (Лихачёв, 90), Федчук
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Воронкин (Казанков, 46), Черевко, Кацаев, Дедечко (Калинский, 46), Лескано, Булия (Карасёв, 36), Никифоров (Кобялко, 62)
Предупреждения:
Федчук, 10; Савичев, 60 - Никифоров, 55; Микуцкис, 59; Удалый, 74
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция