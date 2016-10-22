Team Liquid подписала игрока по Civilization VI

Организация Team Liquid открыла подразделение по дисциплине Civilization VI. Представлять организацию на турнирах будет Стивен «MrGameTheory» Таковски, который является бывшим чемпионом мира по Civilization.

«Сегодня Team Liquid с гордостью объявляет о создании команды по Civilization VI и о полноценном запуске игры на соревновательном уровне. Мы также рады представить нашего нового члена семьи, легендарного стратега Стивена «MrGameTheory» Таковски, который будет выступать в качестве капитана», – заявил владелец Team Liquid Стивен «LiQuiD112» Арансет.



Civilization VI — компьютерная игра серии Civilization в жанре глобальной пошаговой стратегии, разработанная Firaxis Games. Выпуск состоялся 21 октября 2016 года.



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