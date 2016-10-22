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Гол Мусы помог «Лестеру» обыграть «Кристал Пэлэс»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Кристал Пэлас» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лестера».

В составе победителей отличились Ахмед Муса, Синдзи Оказаки и Кристиан Фухс. «Кристал Пэлас» ответил голом Йоанна Кабая.

«Лестер» набрал 11 очков и занимает 12-е место в чемпионате Англии. У «Кристал Пэлас» 11-е место с аналогичным показателем.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

Матч

Лестер Сити - Кристал Пэлас - 3:1 (1:0)

Голы

Муса 42 (1:0). Окадзаки 63 (2:0). Фукс 80 (3:0). Кабай 85 (3:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Кинг (Амарти, 87), Марез, Дринкуотер, Слимани (Варди, 75), Муса (Грэй, 81), Окадзаки

Кристал Пэлас: Манданда, Уорд, Томкинс, Келли (Фрайерс, 77), Делэйни, Таунсенд (Кэмпбелл, 72), Лэдли (Ли Чун Юн, 72), Заха, Кабай, МакАртур, Бентеке К.

Судья:

Michael Oliver

Место и дата

22 октября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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