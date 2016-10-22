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«Барселона» вырвала победу в матче с «Валенсией» благодаря голу дублю Месси

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Барселоны».

В составе «Барселоны» отличились Лионель Месси, который сделал дубль, и Луис Суарес. Месси забил пенальти уже в компенсированное время.  У «Валенсии» забивали Мунир Эль Хаддади и Родриго. Отметим, что уже на 14-й минуте «Барселона» из-за травмы потерял Андреса Иньесту.

«Барселона» набрала 19 очков и лидирует в чемпионате Испании. У «Валенсии» девять очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур

Матч

Валенсия - Барселона - 2:3 (0:1)

Голы

Месси 22 (0:1). Эль Хаддади 53 (1:1). Родриго 56 (2:1). Суарес Л. 62 (2:2). Месси 90 (2:3 - пен.).

Состав

Валенсия: Алвес, Гарай, Канселу, Монтойя (Эль Хаддади, 46), Мангаля, Гайя (Абденнур, 38), Суарес, Парехо, Перес, Нани, Родриго (Мина, 71)

Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Гомеш (Суарес Д., 72), Маскерано, Иньеста (Ракитич, 14), Роберто, Бускетс, Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Гарай, 17; Алвес, 23; Суарес, 70; Перес, 75; Абденнур, 90 - Бускетс, 25; Динь, 47; Неймар, 51; Месси, 74

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 октября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция

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