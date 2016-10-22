«Барселона» вырвала победу в матче с «Валенсией» благодаря голу дублю Месси

Матч девятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Барселоны».

В составе «Барселоны» отличились Лионель Месси, который сделал дубль, и Луис Суарес. Месси забил пенальти уже в компенсированное время. У «Валенсии» забивали Мунир Эль Хаддади и Родриго. Отметим, что уже на 14-й минуте «Барселона» из-за травмы потерял Андреса Иньесту.

«Барселона» набрала 19 очков и лидирует в чемпионате Испании. У «Валенсии» девять очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур