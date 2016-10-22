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«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем втором матче в Лиге чемпионов

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«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (27:28) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.

По ходу второго тайма вице-чемпионы России вели с разницей «+4», но не смогли удержать преимущество, а в концовке команда из Венгрии забила решающий гол.

Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, забившая восемь голов.

Напомним, в первом туре «Ростов-Дон» в гостях проиграл «Бухаресту» (21:24). В следующем матче 29 октября команда Яна Лесли примет датский «Мидтьюлланд».

Лига чемпионов

Женщины

Групповой этап

Группа C

2-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Дьор» (Венгрия) – 27:28 (14:12)

«Ростов-Дон»: Вяхирева (8), Манагарова (6), Ильина (4), Кабрал Барбоса (3), Бобровникова (2), Дембеле (2), Родригес (2), Борщенко, Черноиваненко, Лунде, Макеева, Мехдиева, Петрова, Сень, Сливинская, Степанова.

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