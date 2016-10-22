Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек1 : 0Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 1Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Балтика» и «Факел» сыграли вничью, «Волгарь» уступил «Мордовии»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершились еще два матча 18-го тура первенства ФНЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Факелом», а «Волгарь» уступил «Мордовии».

Матч «Балтики» и «Факела» завершился нулевой ничьей. «Мордовия» обыграла «Волгарь» со счетом 2:1. У победителей отличились Александр Дегтярев и Максим Астафьев. «Волгарь» ответил голом Романа Абкашева.

«Факел» с 30-ю очками занимает третье место. «Балтика» на последнем месте с 14 очками. У «Мордовии» 19 очков и 16-е место. У «Волгаря» 21 очко и 12-е место.

Матч

Балтика - Факел - 0:0

Состав

Балтика: Вамбольт, Сармонт (Крючков, 64), Почивалин, Тимофеев, Марущак (Славнов, 46), Каленкович, Родионов (Пономарёв, 80), Помогаев, Цимбал, Подбельцев (Елисеев А., 90), Соломатин

Факел: Саутин, Багаев (Болов, 79), Бурнаш, Шахов, Тихий, Иванов, Рылов (Козлов, 67), Мурнин, Альшин (Дранников, 77), Саталкин, Бирюков

Предупреждения:

Помогаев, 64 - Багаев, 26; Рылов, 53; Бурнаш, 80; Саталкин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Мордовия - 1:2 (0:1)

Голы

Дегтярёв 15 (0:1). Акбашев 51 (1:1). Астафьев 71 (1:2).

Состав

Волгарь: Бучнев, Юрганов, Кирисов, Зуйков, Плиев, Болонин (Кабутов, 69), Яковлев (Дышеков, 89), Шалаев (Радченко, 82), Сутормин, Акбашев (Букия, 83), Веркашанский

Мордовия: Леонов, Лебедев (Молодцов, 65), Иванов, Сабитов (Кренделев, 70), Багаев, Осипов, Деобальд (Лукьянов, 63), Игнатович, Дегтярёв, Астафьев (Чалов, 80), Амбарцумян

Предупреждения:

Акбашев, 20; Зуйков, 37; Веркашанский, 90 - Лебедев, 9; Сабитов, 45

Судья:

Денис Шпилев (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч «Динамо» – «Сокол» начался с опозданием из-за отсутствия на стадионе пожарной машиныМатч 18-го тура «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Саратов) начался с задержкой в 25 минут.Александр Григорян: «Спартак-2» удивил тем, как вступал с нами в единоборстваГлавный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян подвел итог матча 18-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:2).Евгений Бушманов: Рад, что победили очень серьезного соперникаГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над СКА из Хабаровска в рамках 18-го тура ФНЛ.Алексей Гай: Слухи о финансовых трудностях «Кубани» на меня никак не могут повлиятьПолузащитник «Кубани» Алексей Гай в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал об адаптации в российском первенстве и своем отношении к финансовой ситуации в клубе.«Тосно» победило «Тамбов» и продлило победную серию до трех матчей«Тосно» в матче 18-го тура первенства ФНЛ на своем поле обыграло «Тамбов» со счетом 2:0.ФНЛ. 18-й тур. «Зенит-2» уступил «Кубани», «Динамо» принимает «Сокол» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 18-го тура Футбольной национальной лиги.«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды»«Спартак-2» думает на сутки быстрее основной команды»Главный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян не умеет давать скучные пресс-конференции.Кость в кость. Как «Спартак-2» отомстил СКАКость в кость. Как «Спартак-2» отомстил СКА«Спартак-2» не побоялся зарубиться с хабаровским СКА в жесткий футбол. И отомстил за поражение главной команды в Кубке России – 2:0.Спартак Гогниев: В «Кубани» нас заверили, что деньги в ближайшее время будутФорвард «Кубани» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал о финансовой ситуации в клубе.«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Сибирь»Матч 18-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком» из Нальчика и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Спартака».«Спартак-2» обыграл «СКА-Хабаровск»«Спартак-2» дома обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0) в 18-м туре первенства ФНЛ.«Тюмень» в гостях обыграла «Нефтехимик»Матч 18-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Тюменью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тюмени».Владислав Радимов: Взять Обухова в «Зенит-2»? Боже упасиГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «Кубани» (0:4) высказался о нападающем краснодарцев Владимире Обухове.Евгений Калешин: Слухи о смерти «Кубани» сильно преувеличеныИсполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги матча против «Зенита-2» (4:0) и прокомментировал финансовую ситуацию в краснодарском клубе.«Енисей» Тихонова уступил «Шиннику» в ФНЛ«Енисей» дома уступил «Шиннику» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.Дубли Гая и Гогниева помогли «Кубани» разгромить «Зенит-2»В матче 18 тура Первенства ФНЛ «Кубань» обыграла «Зенит-2» в гостях со счетом 4:0.«Зенит-2» - «Кубань» - 0:4. Как это былоВ субботу в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Зенит-2» и «Кубань» из Краснодара.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.«Луч-Энергия» нанес поражение «Химкам»Футболисты «Луча-Энергии» нанесли поражение «Химкам» в матче 18-го тура первенства ФНЛ.Андрей Перегудов: ВТБ останется спонсором «Динамо», но в меньших объемахСтарший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о финансировании московского футбольного «Динамо».

Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Факел
Факелкалендарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости