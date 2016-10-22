«Балтика» и «Факел» сыграли вничью, «Волгарь» уступил «Мордовии»
Завершились еще два матча 18-го тура первенства
ФНЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Факелом», а «Волгарь» уступил «Мордовии».
Матч «Балтики» и «Факела» завершился нулевой ничьей. «Мордовия» обыграла «Волгарь» со счетом 2:1. У победителей отличились Александр Дегтярев и Максим Астафьев. «Волгарь» ответил голом Романа Абкашева.
«Факел» с 30-ю очками занимает третье место. «Балтика» на последнем месте с 14 очками. У «Мордовии» 19 очков и 16-е место. У «Волгаря» 21 очко и 12-е место.
Матч
Состав
Балтика: Вамбольт, Сармонт (Крючков, 64), Почивалин, Тимофеев, Марущак (Славнов, 46), Каленкович, Родионов (Пономарёв, 80), Помогаев, Цимбал, Подбельцев (Елисеев А., 90), Соломатин
Факел: Саутин, Багаев (Болов, 79), Бурнаш, Шахов, Тихий, Иванов, Рылов (Козлов, 67), Мурнин, Альшин (Дранников, 77), Саталкин, Бирюков
Предупреждения:
Помогаев, 64 - Багаев, 26; Рылов, 53; Бурнаш, 80; Саталкин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция
Матч
Волгарь - Мордовия - 1:2 (0:1)
Голы
Дегтярёв 15 (0:1). Акбашев 51 (1:1). Астафьев 71 (1:2).
Состав
Волгарь: Бучнев, Юрганов, Кирисов, Зуйков, Плиев, Болонин (Кабутов, 69), Яковлев (Дышеков, 89), Шалаев (Радченко, 82), Сутормин, Акбашев (Букия, 83), Веркашанский
Мордовия: Леонов, Лебедев (Молодцов, 65), Иванов, Сабитов (Кренделев, 70), Багаев, Осипов, Деобальд (Лукьянов, 63), Игнатович, Дегтярёв, Астафьев (Чалов, 80), Амбарцумян
Предупреждения:
Акбашев, 20; Зуйков, 37; Веркашанский, 90 - Лебедев, 9; Сабитов, 45
Судья:
Денис Шпилев (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция