Массимо Каррера: Мельгарехо был нужен в середине штрафной и сыграл неплохо

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.

– Можно ли сказать, что ключевым решением стал переход на схему 4-3-3 за десять минут до конца первого тайма?

– Да, мы поменяли схему, потому что оказались в затруднении, – сказал итальянец в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Ребята – молодцы, потому что было тяжело. Мы поменяли игру и благодаря этому победили.

– Как оцените действия Мельгарехо на позиции правого нападающего, а потом центрфорварда?

– Его позиция – нападающий. Он должен играть в середине штрафной площади. Сегодня он был нужен мне там. Думаю, он сыграл неплохо.

Напомним, на 48-й минуте матча Мельгарехо забил единственный гол после передачи Ромуло.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча