Массимо Каррера: Мельгарехо был нужен в середине штрафной и сыграл неплохо
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на
стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.
– Можно ли сказать,
что ключевым решением стал переход на схему 4-3-3 за десять минут до конца
первого тайма?
– Да, мы поменяли схему, потому что оказались в затруднении, – сказал итальянец в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Ребята – молодцы, потому что было тяжело. Мы поменяли игру и благодаря этому победили.
– Как оцените
действия Мельгарехо на позиции правого нападающего, а потом центрфорварда?
– Его позиция – нападающий. Он должен играть в середине штрафной площади. Сегодня он был нужен мне там. Думаю, он сыграл неплохо.
Напомним, на 48-й минуте матча Мельгарехо забил единственный гол после передачи Ромуло.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция