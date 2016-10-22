«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак
Барсом» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в
пользу «Ак Барса».
В составе победителей отличились Андрей Попов и Владимир Ткачев, который сделал дубль. У «Нефтехимика» дубль в активе Дэна Секстона.
«Ак Барс» набрал 49 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Нефтехимика» 28 очков и 11-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Попов (Глинкин, Глухов), 12:07 (1:0). Ткачёв 32:26 (2:0). Секстон (Кинрэйд), 34:37 (2:1). Ткачёв (Жуков, Чибисов), 43:53 (3:1).
Место и дата
22 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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