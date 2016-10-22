Матч «Динамо» – «Сокол» начался с опозданием из-за отсутствия на стадионе пожарной машины
Матч 18-го тура «Динамо»
(Москва) – «Сокол» (Саратов) начался с задержкой в 25 минут.
Причиной этого стало отсутствие на «Арене Химки» пожарной машины.
«Сломалась пожарная машина, ждали другую – без нее делегат не давал начать», – сообщил твиттер «Динамо».
Выходят команды на поле. Сломалась пожарная машина, ждали другую - без нее делегат не давал начать #ДинамоСокол— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 22 октября 2016 г.
Напомним, победив в субботу «Тамбов» (2:0), «Тосно» сократил отставание от «Динамо» до одного очка.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета, Катрич, Панченко, Бечирай
Сокол: Фёдоров, Климов, Васянович, Пасько, Семёнов, Дудолев, Хрущёв, Мануковский, Романенко, Платика, Галыш
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
22 октября 19:25, Арена Химки, Онлайн-трансляция
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