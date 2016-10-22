Александр Мостовой: Второй гол Мельгарехо был забит по правилам, никакого нарушения не было

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в гостевом матче с «Уралом», который состоялся в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).



– Что скажете об игре Лоренсо Мельгарехо?

– Парагваец забил гол, который принес победу команде, поэтому к этому футболисту нет никаких вопросов. Другое дело, что центральный защитник «Урала» дал Мельгарехо принять мяч, не пошел в отбор. В общем, стоял и смотрел. Это грубейшая ошибка, однако, стоит отметить, что Лоренсо шикарно обработал мяч, и отлично ударил. Конечно, голкипер «Урала» немножко под собой пустил, ведь мяч летел именно в него. Скажем так: целая связь ошибочек. Честно говоря, ничья стала бы справедливым результатом этой игры.

– Было ли нарушение со стороны Мельгарехо в эпизоде со вторым голом, который отменил главный арбитр?

– Думаю, в данном случае все было сыграно по правилам, и никакого нарушения не было. Он мог оформить дубль, это чистый гол. Почему? Потому что защитник «Урала» сам начудил и упал, – сказал экс-футболист столичного клуба.



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