Максим Пестушко: СКА можно обыграть, «Авангарду» это почти удалось
Нападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился
мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
- С
любым соперником можно играть. СКА – мастеровитая команда, но их можно
обыграть. Нам сегодня это почти удалось, команда показала характер, отыгралась
с 0:2. Мы стали играть активнее, хорошо реализовывали большинство. Могли
победить в овертайме, хотя моменты были и у соперника, - приводит слова Пестушко официальный сайт «Авангарда».
Напомним, после двух
периодов армейцы вели 2:0 благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука.
Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин
Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у
СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья
Зубов.
Петербуржцы набрали 61
очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора
Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43
очка после 25 игр.
25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Авангард - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Херсли, Прохоркин), 8:24 (0:1). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 38:48 (0:2 - бол.). Пьянов (Пестушко, Мартынов), 41:12 (1:2 - бол.). Никитин (Медведев), 49:09 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция