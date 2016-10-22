Максим Пестушко: СКА можно обыграть, «Авангарду» это почти удалось

Нападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

- С любым соперником можно играть. СКА – мастеровитая команда, но их можно обыграть. Нам сегодня это почти удалось, команда показала характер, отыгралась с 0:2. Мы стали играть активнее, хорошо реализовывали большинство. Могли победить в овертайме, хотя моменты были и у соперника, - приводит слова Пестушко официальный сайт «Авангарда».

Напомним, после двух периодов армейцы вели 2:0 благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука. Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья Зубов.

Петербуржцы набрали 61 очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 25 игр.

25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».