Каррено-Буста обыграл Робера и вышел в финал «Кубка Кремля»
Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском
одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и французом Стефаном
Робером завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3,
7:6 (2) в пользу Каррено-Бусты.
Матч продолжался один час и 25 минут. Испанец сделал семь эйсов против пяти у соперника и не совершил ни одной двойной ошибки при двух у француза. В финале Каррено-Буста сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250
долларов
Мужчины. Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Робер С. (Франция) - 6:3, 7:6
Место и дата
22 октября 17:00, , Онлайн-трансляция
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