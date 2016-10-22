«Чеховские медведи» проиграли «Татрану» в Лиге чемпионов
Чемпион России «Чеховские
медведи» потерпели поражение от словацкого «Татрана» (28:30) в матче пятого
тура группового этапа Лиги чемпионов в Прешове.
По ходу первого тайма подмосковные гандболисты уступали с разницей в восемь мячей, но после перерыва смогли сократить разницу до двух голов.
Самым результативным в составе российской команды стал левый крайний Роман Остащенко, забивший шесть голов.
После этого матча у четырех команд в группе C, занимающих с третьего по шестое место, стало по четыре очка.
Напомним, для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходимо занимать одно из двух первых мест.
В шестом туре 10 ноября «Чеховские медведи» снова сыграют с «Татраном» в Чехове.
Лига чемпионов
Мужчины
Групповой этап
Группа C
5-й тур
«Татран» (Словакия) –
«Чеховские медведи» (Россия) – 30:28 (17:17)
«Чеховские медведи»: Остащенко (6), Ковалев (5), Санталов (5), Куретков (4), Корнев (3), Шелестюков (2), Черноиванов (1), Фурцев (1), К. Котов (1), Андреев, Грамс, Измайлов, А. Котов, Павленко, Прокопьев, Скопинцев.