«Чеховские медведи» проиграли «Татрану» в Лиге чемпионов

Чемпион России «Чеховские медведи» потерпели поражение от словацкого «Татрана» (28:30) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Прешове.

По ходу первого тайма подмосковные гандболисты уступали с разницей в восемь мячей, но после перерыва смогли сократить разницу до двух голов.

Самым результативным в составе российской команды стал левый крайний Роман Остащенко, забивший шесть голов.

После этого матча у четырех команд в группе C, занимающих с третьего по шестое место, стало по четыре очка.

Напомним, для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходимо занимать одно из двух первых мест.

В шестом туре 10 ноября «Чеховские медведи» снова сыграют с «Татраном» в Чехове.

Лига чемпионов

Мужчины

Групповой этап

Группа C

5-й тур

«Татран» (Словакия) – «Чеховские медведи» (Россия) – 30:28 (17:17)

«Чеховские медведи»: Остащенко (6), Ковалев (5), Санталов (5), Куретков (4), Корнев (3), Шелестюков (2), Черноиванов (1), Фурцев (1), К. Котов (1), Андреев, Грамс, Измайлов, А. Котов, Павленко, Прокопьев, Скопинцев.