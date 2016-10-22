Вадим Скрипченко: К команде нет претензий

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после поражения от «Спартака» ответил на вопросы журналистов.







- Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении, претензий к команде нет. В первом тайме была установка прессинговать на чужой половине поля. «Спартак» играл не в свойственной себе манере. Было понятно, что 90 минут в таком темпе не выдержим, поэтому немного изменили игру. К сожалению, не смогли забить. Качественная игра не приносит результата.

- Фонтанелло не играл из-за травмы? Как оцените игру заменившего его Панкова?

- Да, Фонтанелло восстановился за день до матча, поэтому приняли решение выпустить сербов в центр защиты. Панков в целом отыграл нормально, за исключением момента с пропущенным голом.

- Вы сегодня на повышенных тонах общались с арбитром. Что произошло?

- В целом, претензий к судейству нет. В каждой игре бывают пограничные эпизоды, но они не влияют на исход игры. Это были чисто эмоции.

