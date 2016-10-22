«Лион» дома уступил «Генгаму»
Матч десятого тура чемпионата Франции между «Лионом»
и «Генгамом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Генгама».
«Лион» открыл счет после удара Александера Ляказетта
с пенальти. «Генгам» ответил тремя голами. Дубль сделал Маркус Коко, еще один
гол в активе Янниса Салибура.
«Генгам» набрал 17 очков и вышел на пятое место в чемпионате Франции. У «Лиона» 13 очков и восьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
Матч
Голы
Ляказетт 37 (1:0 - пен.). Салибур 46 (1:1). Коко 52 (1:2). Коко 77 (1:3).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Нкулу, Рыбус, Дардер (Вальбуэна, 68, Калулу, 75), Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт, Геззаль
Генгам: Юнссон, Кербра, Икоко, Сорбон, Марсал, Диалло (Блас, 65), Коко (Менди, 84), Салибур, Део, Дидо, Бриан (Санко, 90)
Предупреждения:
Толиссо, 67 - Диалло, 36; Кербра, 53; Икоко, 72
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
22 октября 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция