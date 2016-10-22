«Лион» дома уступил «Генгаму»

Брюно Женезьо: В матче с «Ювентусом» не все будет зависеть от Фекира и Ляказетта

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо рассказал об ожиданиях перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».