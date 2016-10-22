Андрей Червиченко: Гол Мельгарехо? Три очка за шесть миллионов - дороговато будет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

Напомним, парагваец стал автором единственного гола. Затем он еще раз поразил ворота соперника, но главный арбитр Александр Егоров в спорной ситуации взятие ворот не засчитал.

- Честно говоря, ничего особенного Мельгарехо не показал. Ошиблась защита «Урала» и он использовал свой момент. Игрок забил один мяч, а стоит шесть миллионов. Дороговато будет, даже если этот гол стал для команды победным. Три очка за такие деньги – мне кажется, «Спартак» за Мельгарехо» переплатил, - сказал Червиченко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.