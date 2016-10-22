Андрей Червиченко: Гол Мельгарехо? Три очка за шесть миллионов - дороговато будет
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).
Напомним, парагваец стал автором единственного гола. Затем он еще раз поразил ворота соперника, но главный арбитр Александр Егоров в спорной ситуации взятие ворот не засчитал.
- Честно говоря, ничего особенного Мельгарехо не показал. Ошиблась защита «Урала» и он использовал свой момент. Игрок забил один мяч, а стоит шесть миллионов. Дороговато будет, даже если этот гол стал для команды победным. Три очка за такие деньги – мне кажется, «Спартак» за Мельгарехо» переплатил, - сказал Червиченко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция