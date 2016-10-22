Андрей Червиченко: Егоров - не Безбородов, а Попов - не Навас
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» работу Александра Егорова, главного арбитра матча 11-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Урал» (1:0).
- Было несколько спорных моментов, но Егоров - не Безбородов, а Попов - не Навас. Попов в перовом тайме мог, конечно, получить карточку и, если бы на его месте был Навас, точно бы показали. Потом во втором тайме я не понял, когда игрок «Спартака» бросил нападающего «Урала» через бедро или вместе с ним завалился, абсолютно в борцовской позе они упали, но как-то этот момент прошел мимо арбитра. И, конечно, когда Мельгарехо забил второй мяч, я тоже не понял, где там было нарушение. А в принципе Егоров отсудил ровненько: любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь, - сказал Червиченко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция