Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек3 : 1Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 1Спартак
Футбол  Милан0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Егоров - не Безбородов, а Попов - не Навас

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» работу Александра Егорова, главного арбитра матча 11-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Урал» (1:0).

- Было несколько спорных моментов, но Егоров - не Безбородов, а Попов - не Навас. Попов в перовом тайме мог, конечно, получить карточку и, если бы на его месте был Навас, точно бы показали. Потом во втором тайме я не понял, когда игрок «Спартака» бросил нападающего «Урала» через бедро или вместе с ним завалился, абсолютно в борцовской позе они упали, но как-то этот момент прошел мимо арбитра. И, конечно, когда Мельгарехо забил второй мяч, я тоже не понял, где там было нарушение. А в принципе Егоров отсудил ровненько: любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь, - сказал Червиченко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Слышал, как Каррера скомандовал поменять схему». Ловчев о победе «Спартака»«Слышал, как Каррера скомандовал поменять схему». Ловчев о победе «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разбирает победу «Спартака» над «Уралом» (1:0).«Шаверма у метро не отличается от ресторанной». Откровения Александра Кержакова«Шаверма у метро не отличается от ресторанной». Откровения Александра КержаковаКержаков-форвард ответил на вопросы простых болельщиков «Зенита». Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.Павлюченко предложил журналистам взять интервью у судьи матча «Урал» - «Спартак»Форвард «Урала» Роман Павлюченко выразил недовольство судейством матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Напомним, что главным арбитром был Александр Егоров.Ивелин Попов: Постоянно, блин, другие ошибаются, а меня меняютПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил недовольство заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).Андрей Червиченко: Гол Мельгарехо? Три очка за шесть миллионов - дороговато будетБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).Вадим Скрипченко: К команде нет претензийГлавный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после поражения от «Спартака» ответил на вопросы журналистовМассимо Каррера: Слова Попова? Это не моя проблемаМассимо Каррера: Слова Попова? Это не моя проблемаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» прокомментировал ход игры и пообщался с журналистами.Андрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионатеАндрей Червиченко: Удручает, что с такой игрой «Спартак» лидирует в чемпионатеЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в 11-м туре РФПЛ.Александр Мостовой: Второй гол Мельгарехо был забит по правилам, никакого нарушения не былоБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в гостевом матче с «Уралом», который состоялся в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).Александр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаАлександр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаБывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал выездную победу столичного клуба над «Уралом» в матче 11-го тура РФПЛ.Массимо Каррера: Мельгарехо был нужен в середине штрафной и сыграл неплохоГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.Массимо Каррера: После нескольких травм Мельгарехо открыт путь на полеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими мыслями по поводу стартового состава команды на матч с «Уралом». Он рассказал, почему в состав попал Лоренсо Мельгарехо.Роман Зобнин: Переход в «Спартак» - это успехПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сделал правильный выбор, перейдя в стан красно-белых.Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делатьПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.Попов и Мельгарехо выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 11-го тура чемпионата России против «Урала».«Уфа» - «Ростов»: Гостей поддерживают шесть фанатов«Ростов» не остался без поддержки во время матча 11-го тура РФПЛ против «Уфы». На гостевом секторе стадиона «Нефтяник» находится шесть болельщиков желто-синих. Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» начался в 14:30.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-йУЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.

Урал
Уралкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Егоров
Александр Егороввсе новости
Владислав Безбородов
Владислав Безбородоввсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Ивелин Попов
Ивелин Поповвсе новости
Сесар Навас
Сесар Навасвсе новости